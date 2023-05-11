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Минпромторг предложил ограничить...

Минпромторг предложил ограничить закупку иностранных инвалидных электрических колясок

11.05.2023
12:25
Артем Косенок
Таисия Кубрина

В Минпромторге намерены ограничить закупку иностранных электрических кресел-колясок для государственных нужд по правилам «второй лишний» и «третий лишний». Также такие медизделия будут включены в минимальные квоты по закупке российской продукции.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Минпромторг предложил ограничить закупку иностранных электрических кресел-колясок для государственных нужд по правилу «второй лишний». Заявки с такими товарами отклоняются, если есть хотя бы одно предложение с аналогичными медизделиями российского производства или из стран ЕАЭС. Соответствующий документ размещен на портале проектов правовых нормативных актов. Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 617 от 30.04.2020.

Так, в документе появится позиция «коляски инвалидные, кроме частей ‎и принадлежностей (в отношении кресел-колясок с электроприводом)», соответствующие коду 208480. Постановление будет применяться по коду ОКПД2 и номенклатурным видом медизделия, отмечается в проекте постановления.

Кроме того, электрические коляски для инвалидов исключат из закупок по правилу «третий лишний». После утверждения изменений постановление Правительства РФ № 102 от 05.02.2015, регулирующее такие закупки, будет распространяться только на механические  кресла-коляски.

Также кресла-коляски с электроприводом будут включены в минимальные квоты по закупке российской продукции. В случае принятия документа он вступит в силу с 1 января 2024 года.

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