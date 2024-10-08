Минпромторг предложил продлить эксперимент по прослеживаемости фармсырья

Минпромторг представил проект постановления о продлении эксперимента по прослеживаемости лекарственных средств и сырья, используемого для их производства, до 30 июня 2025 года. Проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения.

25 сентября Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции внесла изменения в план мероприятий по проведению эксперимента, говорится в пояснительной записке к документу. В частности, вносятся изменения по взаимодействию автоматизированной системы прослеживаемости и Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО) ‎«в связи с разделением возможности автоматической передачи данных ‎о лекарственных средствах, химическом веществе, реактиве с указанием номера Химической реферативной службы (номер CAS) такого вещества и без него».

Также необходимо наладить передачу из автоматизированной информационной системы Росздравнадзора сведений о препаратах, введенных в гражданский оборот, включая информацию ‎о фармсубстанциях, входящих в состав лекарств.

«Ввиду специфики технологических процессов при синтезе АФС участникам оборота товаров потребуется дополнительное время для апробации системы», — говорится в пояснительной записке.

Эксперимент по прослеживаемости фармсубстанций стартовал 29 декабря 2023 года. Изначально планировалось, что он продлится до конца 2024 года.

Система прослеживания фармацевтических субстанций будет напрямую связана с внедрением правила «второй лишний», дающее преимущество при госзакупках производителям субстанций. В стратегии «Фарма-2030» указано, что приоритет должны получить препараты из перечня стратегически значимых с 1 января 2025 года. При этом, по словам замминистра здравоохранения Сергей Глаголева, актуализировать список СЗЛС планируется к сентябрю 2025 года. Минфин предложил начать применять правило «второй лишний» с ЖНВЛП.