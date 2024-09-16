Минфин предложил начать применять правило «второй лишний» с ЖНВЛП

Министерство финансов доработало положения о предоставлении льготных условий для российских лекарств при госзакупках. С 1 января 2025 года правило «второй лишний» распространят на лекарства из Перечня ЖНВЛП. Затем, с 1 июля 2025 года применять «второй лишний» при закупке препаратов начнут из перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). Об этом пишет РБК со ссылкой на новый документ, который вносит изменения в проект постановления. Проект постановления проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти, в том числе Минпромторгом и Минздравом, уточнили в пресс-службе министерства. На прошлой неделе в Минпромторге состоялось совещание с представителями фармацевтических производителей. Как пишет издание, участники встречи предлагали начать применять правило «второй лишний» для СЗЛC с 2026 года.

По правилу «второй лишний», если на торги заявляется хотя бы один поставщик препарата, который производится в России или странах ЕАЭС по полному циклу, начиная с синтеза субстанции, то остальные заявки отклоняются автоматически. Такое правило должно мотивировать производителей углублять локализацию препаратов в России вместо того, чтобы использовать зарубежное сырье, считают регуляторы. Если на закупку заявятся несколько российских поставщиков, то препарат, локализованный в России и ЕАЭС по полному циклу, будет иметь ценовое преимущество в 15%.

Ранее Минфин опубликовал проект, предлагающий распространить правило «второй лишний» на лекарства без уточнения перечней. Мнение участников рынка разделилось. В Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС (АФПЕАЭС) изначально считали, что законопроект создает существенные риски для отрасли. После принятия закона председатель правления АФПЕАЭС Алексей Кедрин выразил надежду, что в ближайшее время Минфин утвердит план-график подготовки нормативных актов. Президент компании «Активный компонент» Александр Семенов назвал маловероятным отмену действующих НПА до 1 января 2025 года, но в целом позитивно оценивает новый закон. Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев считает, что определять состав перечня СЗЛС должен Минздрав через главных специалистов, но в нем обязательно должны присутствовать лекарства из перечня жизненно важных.

В то же время в Ассоциации международных фармпроизводителей заявили, что в сфере госзакупок лекарств предложение министерства приведет к рискам дефицита отдельных препаратов, росту цен на них и увеличению нагрузки на бюджет. Такой же позиции придерживается Всероссийский союз пациентов.

В августе на совещании Минпромторга и Минздрава и еще ряда ведомств и представителей фармотрасли обсуждались критерии формирования перечня СЗЛС. Прозвучали предложения не дополнять существующий, а сформировать новый перечень. Из 215 позиций в нем могут остаться не все.