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Минпромторг предложил провести...

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке косметики

01.11.2023
14:28
Артем Косенок
Минпромторг предложил с 1 декабря 2023 года провести эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии. В предложенный ведомством перечень попали несколько видов продукции.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru.

Проект постановления утверждает положение о проведении пилота, а также перечень парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, которая в нем участвует. В частности, речь идет о средствах для макияжа и ухода за кожей, для гигиены полости рта, для бритья, а также о мыле и моющих средствах.

В списке указаны следующие коды ТН ВЭД: 3304, 3305, 3306 ‎(кроме 3306 20 000 0), 3307 ‎(кроме ‎3307 41 000 0, 3307 49 000 0, 3307 90 000 1, 3307 90 000 2), 3401, 3402 50 000 0, 3402 90.

Эксперимент будет проходить на добровольной основе с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года. Оператором информационной системы выступит ЦРПТ.

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