Минпромторг предложил улучшить условия субсидирования разработки инновационной продукции

Минпромторг предложил поправки в правила предоставления субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для разработки отечественных препаратов, аналоги которых сейчас находятся под действием зарубежных патентов, и другой инновационной продукции. Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 1649 от 12.12.2019. Документ проходит общественные обсуждения на портале проектов нормативных актов.

Предлагается расширить объем целевых расходов, которые можно возместить за счет субсидии. Планируется увеличить лимиты затрат на приобретение материальных ресурсов, на которые можно направить федеральные средства. За счет бюджета можно будет компенсировать до 70% затрат (вместо 50%) на приобретение сырья, материалов, а также исследовательского и лабораторного оборудования, необходимых для проведения НИОКР.

Расширятся возможности для компенсации накладных расходов. За счет бюджетных средств можно будет возместить накладные расходы не только исследователей, но и административного персонала, занятого в проведении НИОКР. Такие расходы будут рассчитываться исходя из средней зарплаты в регионе и не могут включать доплаты и премии таким сотрудникам.

Уточняются условия для оформления заявки на получение субсидии. В ней будет указываться размер запрашиваемой субсидии, которая не может превышать суммарный размер выручки заявителя и (или) ее материнской компании на весь срок получения субсидии.

В апреле правительство расширило условия субсидирования НИОКР на разработку лекарственных препаратов, находящихся под патентной защитой. Разработчики инновационных препаратов за счет господдержки смогут компенсировать различные расходы на проведение исследований, включая зарплату сотрудников, закупку сырья и материалов, аренду оборудования и приобретение прав на изобретения. Размер господдержки составит от 50 млн до 100 млн руб.