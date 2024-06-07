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Минпромторг предложил ввести...

Минпромторг предложил ввести уголовную ответственность для импортеров немаркированных товаров

07.06.2024
10:05
Дина Коблова
Минпромторг разработал проект закона о введении уголовной ответственности для импортеров за ввоз на территорию России немаркированных товаров. Сейчас она предусмотрена только в отношении производителей и организаций оптовой и розничной торговли.
Фото: jcompFreepik

Минпромторг разработал проект федерального закона о внесении изменения в статью 171.1 Уголовного кодекса РФ. Документ находится на стадии общественного обсуждения до 2 июля.

В статье речь идет о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством России. Проектом закона предлагается добавить слова «ввоз на территорию Российской Федерации». Так, в случае утверждения изменений будет введена уголовная ответственность за ввоз товаров без маркировки.

Пункт о разработке законопроекта о введении уголовной ответственности для импортеров за ввоз на территорию России немаркированных товаров содержался в изменениях плана реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года.

Кроме того, будут разработаны изменения в нормативные акты регламентирующих распоряжение изъятыми в ходе проверок немаркированных товаров. Для того чтобы они не могли попасть во вторичный оборот, планируются их уничтожение или утилизация, сообщали в Минпромторге.

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