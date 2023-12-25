Минпромторг продлил стандартные правила подтверждения соответствия товаров по уходу за детьми

Минпромторг продлил отмену упрощенного порядка подтверждения соответствия ряда товаров аптечного ассортимента для детей. Такой приказ № 4324 от 15.11.2023 опубликован на портале правовой информации.

Список товаров, для которых отменены меры поддержки, утвержден приказом № 4616 от 02.11.2022. Он был принят в ноябре прошлого года. Документ действовал до 1 сентября 2023 года, теперь его срок министерство продлило до 1 сентября 2024 года.

В перечень входят средства гигиены и товары для ухода за детьми и подростками с учетом кодов ТН ВЭД:

соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые (ТН ВЭД 3926 90 970 9; 4014 90 000 0);

изделия из резины формовые или неформовые для ухода за детьми (4014 90 000 0);

подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и их аналоги для ухода за детьми (3005 90 100 0; 4803 00; 4818; 4823; 5601; 9619 00);

обычные и электрические щетки, массажеры для десен и аналогичные товары для детей до 12 лет и подростков (3924 90 000 9; 3926 90 970 9; 4014 90 000 0; 8590 80 000 0; 9603 21 000 0).

Указанные товары для детей должны проходить сертификацию и декларирование в обычном порядке, а сертификаты и декларации на них вновь будут выдаваться на пять лет, что необходимо учитывать аптечным работникам при приемке таких товаров.

Правительство в начале марта 2022 года установило упрощенный порядок сертификации и декларирования продукции до конца года. Позднее он был продлен до 1 сентября 2023 года. В рамках нововведений производителям товаров разрешили проводить подтверждение соответствия их качества на основе данных собственных испытаний.