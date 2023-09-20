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Минпромторг раскрыл подробности...

Минпромторг раскрыл подробности эксперимента по прослеживаемости происхождения фармсубстанций

20.09.2023
10:17
Артем Косенок
В Минпромторге сообщили подробности о проведении эксперимента по созданию системы прослеживаемости лекарственных средств. Она поможет обосновать преференции в рамках механизма «второй лишний».
Фото: 8photo/ru.freepik.com

Разработанная в ходе эксперимента система прослеживаемости будет подтверждать все стадии технологического процесса производства ЛС, включая синтез фармсубстанций на территориях государств — членов ЕАЭС. Таким образом, это будет способствовать подтверждению возможности получения преференций по механизму «второй лишний» в рамках госзакупок, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Документ разработан министерством для реализации задач Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года. Такой стратегией предусмотрена необходимость установить приоритет госзакупок качественных и безопасных стратегически значимых ЛС, все стадии производства которых осуществляются на территориях государств — членов ЕАЭС (механизм «второй лишний»). Соответствующий приоритет будет установлен после получения результатов апробации разработанной системы.

«Система контроля фармацевтического сырья нужна для поддержки производителей лекарственных препаратов, работающих по полному циклу и разрабатывающих препараты от нулевой стадии, и развития фармацевтического рынка стран ЕАЭС. Лекарства, которые получают преференции на госзакупках, должны иметь подтвержденное происхождение. Это не только окажет реальную поддержку фармкомпаниям, но и повысит лекарственную безопасность страны», — заявила замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева.

На прошлой неделе Минпромторг опубликовал проект постановления о проведении эксперимента по прослеживаемости происхождения фармсубстанций. Документом предлагается утвердить положение о проведении пилота, а также соответствующий перечень фармсырья. Как ожидается, эксперимент начнет действовать с 15 октября и продлится до конца 2024 года. Оператором системы выступит ЦРПТ.

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