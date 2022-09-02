Минпромторг рассказал о запасах вакцин от COVID-19 при росте спроса

В России сейчас достаточно запаса вакцин от COVID-19. Его хватит даже в случае, если увеличится темп вакцинации. При необходимости же производство препаратов оперативно возобновят. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«В настоящий момент производство вакцин для профилактики COVID-19 временно не осуществляется в связи с отсутствием сформированной потребности системы здравоохранения, однако отмечаем, что производители готовы возобновить производство вакцин в короткие сроки. Ранее производителями был наработан значительный объем вакцин, позволяющий обеспечить текущие темпы вакцинации, даже в случае их резкого увеличения», — отметили в министерстве.

В мае сообщалось, что производители приостановили выпуск вакцин против COVID-19 из-за отсутствия заказов на их поставку. У некоторых компаний на складах остаются произведенные, но невостребованные дозы препаратов. При этом закупки этих вакцин в 2022 году увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Минздраве сообщали, что имеющиеся остатки покрывают необходимую потребность регионов в препаратах для профилактики COVID-19, писал «ФВ».

В июне на Петербургском международном экономическом форуме первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщил, что производство вакцин от COVID-19 было остановлено еще в ноябре 2021 года. Это связано со снижением темпов вакцинации. По его словам, на складах хранится достаточное количество — около 100 млн доз.