Минпромторг разработал новые правила отпуска лекарств

Минпромторг разработал проект приказа, устанавливающий правила отпуска лекарств аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями и медорганизациями, имеющими лицензию на фармдеятельность, а также их обособленными подразделениями, расположенными в селах, где нет аптек. Документ проходит стадию публичного обсуждения до 2 сентября.

Согласно проекту приказа, теперь в случае отсутствия у субъекта розничной торговли лекарства рецепт обслуживается в следующие сроки:

при оказании медицинской помощи — в срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта;

рецепт с пометкой «cito» (срочно) — в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта.

Ранее такие сроки предложил установить Минздрав.

Разработчики документа предлагают признать утратившим силу приказ № 1093н от 24.11.2021. Согласно нему, сроки отсроченного обслуживания составляли один рабочий день (с пометкой «немедленно»), два рабочих дня (с пометкой «срочно») и пять рабочих дней для препаратов, которые входят в минимальный ассортимент лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи.

Журнал учета рецептов, находящихся на обслуживании, ведется ‎в бумажном или электронном виде по форме (находится в приложении к документу). При поступлении препарата субъект розничной торговли в течение одного рабочего дня уведомляет лицо, указанное в рецепте, или его законного представителя через СМС-сообщение.

В случае принятия приказ вступает в силу с 1 марта 2025 года и действует ‎до 1 марта 2031 года.

Ранее президент поручил Минздраву установить сроки, в течение которых осуществляется отсроченное обслуживание рецептов на получение лекарств, до 15 декабря текущего года.