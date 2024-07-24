Путин поручил Минздраву установить сроки отсроченного обслуживания рецептов на лекарства
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 4 июня в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе Кремля.
Минздраву поручили внести в нормативные правовые акты изменения, устанавливающие сроки, в течение которых осуществляется отсроченное обслуживание рецептов на получение лекарств. Ответственным за исполнение поручения назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко, срок — до 15 декабря текущего года.
Приказ Минздрава о правилах отпуска лекарственных препаратов аптечными организациями, который предусматривал отсроченное обслуживание льготных рецептов, перестал действовать 1 сентября 2022 года. Сразу после на «горячую линию» Всероссийского союза пациентов начали поступать обращения от граждан, которым отказали «в фиксации отсроченных рецептов». В организации полагают, что без ведения специального журнала процесс перестал быть формализованным: непонятно, с какого дня вести отсчет и к какому времени препарат будет доставлен.
В июне Минздрав собирался внести в приказ об отсроченном использовании рецептов на лекарства норму в 30 дней, в течение которых льготники смогут пользоваться отсроченным обслуживанием в аптеках. Затем был разработан проект приказа об установке до десяти дней максимального срока на отсроченное обслуживание льготных рецептов на лекарства. Рецепты с пометкой «cito» («срочно») будут обслуживаться в срок, не превышающий трех рабочих дней. Покупателей будут оповещать о поступлении товара через звонки или СМС.
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