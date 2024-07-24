Путин поручил Минздраву установить сроки отсроченного обслуживания рецептов на лекарства

В июне Минздрав собирался внести в приказ об отсроченном использовании рецептов на лекарства норму в 30 дней, в течение которых льготники смогут пользоваться отсроченным обслуживанием в аптеках. Затем был разработан проект приказа об установке до десяти дней максимального срока на отсроченное обслуживание льготных рецептов на лекарства. Рецепты с пометкой «cito» («срочно») будут обслуживаться в срок, не превышающий трех рабочих дней. Покупателей будут оповещать о поступлении товара через звонки или СМС.