Минпромторг разработал проект о госрегулировании производства и оборота метанола

В Минпромторге подготовили законопроект о введении в России госрегулирования производства и оборота метилового спирта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Документ предусматривает введение новых обязательных требований, которые позволят ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот. Это позволит сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования метанола.

Ранее сообщалось о массовом отравлении в нескольких регионах России напитком «Мистер сидр». В его составе были обнаружены примеси метанола и этилбутирата. По последним данным, погибли 30 человек, еще несколько десятков пострадали.