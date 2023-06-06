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Минпромторг разработал проект...

Минпромторг разработал проект о госрегулировании производства и оборота метанола

06.06.2023
19:07
Артем Косенок

Минпромторг предложил ограничить производство и оборот метилового спирта. Это позволит исключить неподконтрольный оборот и сформировать систему его учета, полагают в ведомстве.

Фото: rawpixel.com/ru.freepik.com

В Минпромторге подготовили законопроект о введении в России госрегулирования производства и оборота метилового спирта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Документ предусматривает введение новых обязательных требований, которые позволят ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот. Это позволит сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования метанола.

Ранее сообщалось о массовом отравлении в нескольких регионах России напитком «Мистер сидр». В его составе были обнаружены примеси метанола и этилбутирата. По последним данным, погибли 30 человек, еще несколько десятков пострадали.

Метанол — это технический одноатомный спирт, который применяют в фармацевтической, химической и парфюмерной промышленности. Ядовит для человека. 

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