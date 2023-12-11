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Минпромторг сообщил о...

Минпромторг сообщил о внесении в правительство проекта о маркировке ветпрепаратов

11.12.2023
19:40
Екатерина Погонцева
Проект постановления о проведении добровольного эксперимента по маркировке ветпрепаратов внесен в правительство. Ожидается, что пилот начнется в декабре этого года, хотя большинство участников рынка считают целесообразным перенос старта.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Проект постановления о проведении эксперимента по маркировке ветеринарных препаратов внесен в правительство. В Минпромторге ожидают запуска пилота в декабре этого года. Об этом заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Олег Тухватуллин сообщил в ходе заседания Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию АПК, передает корреспондент «ФВ».

Практически все участники ветеринарного рынка высказались категорически против запуска проекта в декабре 2023 года. Никто не против маркировки в целом, но вводить ее сейчас даже в порядке добровольного эксперимента нецелесообразно, так как перед отечественными фармпроизводителями стоят задачи поважнее: как нарастить объемы производства и как создать современные продукты, заявил председатель Совета директоров НПП «АВИВАК» Иван Рождественский. По его словам, и то, и другое требует времени, усилий, коцентрации, средств.

«Я бы перенес эксперимент и ввод обязательной маркировки на потом, потому что процедура не продумана, — подчеркнул Рождественский. — Например, скажите мне, куда наносить маркировку на вакцину против болезни Марека? Жидкую вакцину хранят только в сосудах Дьюара или биологических хранилищах (ампулы должны быть полностью погружены в жидкий азот). Маркировать сосуд Дьюара?»

предприятию в следующем году необходимо инвестировать минимум 150 млн руб. и принять на работу 50 человек для запуска маркировки, констатировал

Предприятие вынуждено приводить свой портфель с соответствие с правилами ЕЭАС, затраты по каждому препарату — от 3 млн руб. В этой ситуации найти средства еще и на маркировку весьма затруднительно, резюмировал Сапожников.

«Проект постановления внесен, ожидаем публикации», — добавил руководитель направления «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков. Он также поспешил успокоить представителей ветбизнеса, напомнив, что пока речь идет только о добровольном эксперименте, и отметил, что оператор системы всегда очень взвешенно подходит к запуску маркировки любой товарной группы и уделяет большое внимание информационному сопровождению процесса. 

Ранее Национальная ветеринарная ассоциация высказалась за перенос эксперимента на 3—5 лет. В ходе встречи в ТПП исполнительный директор НВА Тимур Чибиляев снова обратил внимание коллег на то, что с момента обсуждения проекта постановления правительства ход эксперимента значительно ускорили: его начало сдвинули на четыре месяца вперед, срок подготовки отчета с начала эксперимента — на девять, а переход на обязательную маркировку ветпрепаратов — аж на год.

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