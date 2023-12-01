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Национальная ветеринарная ассоциация...

Национальная ветеринарная ассоциация выступила за перенос эксперимента по маркировке

Эксклюзив
01.12.2023
10:06
Ольга Коберник
Национальная ветеринарная ассоциация считает необходимым перенести проект по маркировке ветпрепаратов на 3—5 лет. Эксперимент по предложению Минпромторга должен начаться сегодня, 1 декабря, но нормативных актов о старте так и не появилось. В НВА уверены, что участвовать в пилоте смогут только производители ветпрепаратов, а не вся товаропроводящая и сбытовая система.
Фото: irrmago/123rf.com

Скорое начало эксперимента по маркировке ветпрепаратов обсуждалось на Комиссии по зообизнесу, прошедшей 28 ноября. С инициативой о запуске проекта с 1 декабря 2023 года выступил Минпромторг, однако соответствующее постановление правительства так и не вышло. Пилот должен проходить на добровольной основе. Оператором информационной системы выступит ЦРПТ.

В Национальной ветеринарной ассоциации (НВА) отметили, что с момента обсуждения проекта постановления правительства ход эксперимента значительно ускорили: его начало — на четыре месяца, срок подготовки отчета с начала эксперимента — на девять месяцев, а переход на обязательную маркировку ветпрепаратов — на год. В ассоциации считают необходимым перенести реализацию проекта на 3—5 лет, рассказал «ФВ» исполнительный директор НВА Тимур Чибиляев. Представители ассоциации заявили, что проведение эксперимента в предложенные Минпромторгом сроки возможно только на уровне производителей ветеринарных препаратов, без участия всей товаропроводящей и сбытовой цепочки.

По данным из презентации НВА (есть в распоряжении «ФВ»), в ветеринарной фарме представлено около ста отечественных производителей, объем рынка составляет 64 млрд руб. Доля отечественного производства — 43%.

Заместитель председателя комитета «Опоры России» по здравоохранению, исполнительный директор Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма» Мария Литвинова считает вариант экспериментальной маркировки лучшим для ветеринарного бизнеса, поскольку в этот период можно отработать все этапы реализации проекта, начиная с затрат и заканчивая техническими нюансами. «Эффективная организация свободного обращения препаратов для ветеринарного применения на территории России невозможна без разработки единых требований. Одним из инструментов для борьбы с контрафактными и фальсифицированными препаратами может стать мониторинг их движения», — заявила Литвинова. Она добавила, что необходимо предусмотреть поэтапный плавный переход к обязательной маркировке ветпрепаратов.

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