Минпромторг заключил СПИК на производство медицинских перчаток

Минпромторг заключил специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) с компанией «Нитриленд» по внедрению технологии производства медизделий — латексных смотровых и стерильных перчаток. Контракт находится под номером 87 в публичном реестре СПИК.

Согласно договору, инвестор должен начать к 2025 году серийное производство двух видов перчаток: латексных неопудренных стерильных и нитриловых неопудренных нестерильных одноразовых. С 2023 года на заводе компании в городе Гвардейске в Калининградской области уже производятся стерильные хирургические перчатки из натурального и синтетического латекса.

Контракт действует до конца 2030 года. Объем инвестиций в проект составит 169 млн руб. Планируемые объемы реализованной продукции — 3,448 млрд руб.

Ранее правительство смягчило требования для финансовой поддержки компаний в сфере промышленности. Участником СПИК на общих условиях теперь нельзя будет стать при доле иностранного офшора более 25%. Ранее подконтрольные офшорным компаниям инвесторы не могли заключать СПИК.