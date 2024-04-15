Инвесторов с иностранным капиталом допустили к участию в СПИК

Правительство уточнило требования к инвесторам, которые заключают специальные инвестиционные контракты (СПИК) и имеют иностранных владельцев, зарегистрированных в офшорах. Соответствующие изменения закреплены в постановлении № 458 от 11.04.2024.

Документ вносит изменения в Постановление Правительства РФ № 708 от 16.07.2015, в котором установлены правила заключения СПИК.

Ранее правилами заключения СПИК было запрещено заключать такие контракты с инвесторами, имеющими иностранный капитал в структуре бизнеса. После принятия поправок участником СПИК на общих условиях нельзя будет стать при доле иностранного офшора более 25%. Кроме того, теперь инвестору или привлеченной им компании, доля офшора в капитале которых превышает 25%, можно заключать такие контракты без предоставления положенных участнику специнвестконтракта мер поддержки.

В ноябре 2023 года правительство ужесточило требования для финансовой поддержки компаний в сфере промышленности, снизив допустимый порог иностранного капитала в структуре бизнеса претендентов с 50 до 25%. В марте Минпромторг предложил разрешить заключать специальные инвестиционные контракты с инвесторами.