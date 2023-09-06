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Минпромторгу определят полномочия...

Минпромторгу определят полномочия по реализации промышленной политики в сфере технопарков

06.09.2023
12:36
Артем Косенок
Для Минпромторга определят круг полномочий по реализации промышленной политики в сфере технопарков. Министерство будет разрабатывать проекты документов стратегического планирования, мониторить и оценивать эффективность деятельности парков, которым оказывается господдержка.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Минпромторгу определят полномочия по реализации промышленной политики в сфере индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru.

Министерство будет разрабатывать проекты документов стратегического планирования ‎по реализации промышленной политики в сфере парков. Также в обязанности Минпромторга будут входить информационно-консультационная поддержка органов государственной власти субъектов России и управляющих компаний парков, а также поддержка в области развития их кадрового потенциала.

Кроме того, Минпромторг будет проводить анализ нормативных правовых актов правительства, органов исполнительной власти и субъектов, содержащих положения по применению мер стимулирования создания и развития парков. В обязанности ведомства будет входить мониторинг и оценка эффективности деятельности парков, которым оказывается господдержка. Также министерство будет представлять в правительство предложения ‎по показателям их деятельности.

В срок до 1 июля Минпромторг будет представлять в правительство ежегодный доклад  о результатах мониторинга и оценки эффективности деятельности парков и о совершенствовании мер стимулирования создания и развития парков.

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