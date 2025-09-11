Минпромторгу предложили маркировать пищевые добавки

Правительство Бурятии предложило распространить маркировку системы «Честный знак» на пищевые добавки, в которых содержание биологически активных веществ меньше, чем установлено в нормативах для БАД. Такое предложение высказал глава республики Алексей Цыденов на встрече с заместителем Минпромторга Екатериной Приезжевой.

«Всем известно, что в Бурятии выпускаются фиточаи, пищевые добавки и другая продукция, полезная для организма. Все это изготавливается из сырья и трав, произрастающих в республике. В наши интересы входит не только подтверждение качества этих товаров перед потребителем, но и распространение на более широкие рынки, что также возможно благодаря маркировке «Честным знаком», — поделился Цыденов.

Приезжева посетила Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию, в лабораториях которой ученые изучают потенциал растений для производства БАД.

Заместитель гендиректора ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов в ходе встречи заявил, что количество легальных импортеров биодобавок с введением маркировки увеличилось в 11 раз, а легальных производителей — почти в три раза.



За первое полугодие 2025 года система обязательной маркировки БАД в России заблокировала 12,3 млн попыток продажи продукции с нарушениями.

Перечень случаев запрета продажи БАД на основании информации, полученной из системы мониторинга в режиме онлайн, начал действовать 1 ноября 2024 года.