ГлавнаяНовостиРозница
Минпромторгу предложили маркировать...

Минпромторгу предложили маркировать пищевые добавки

11.09.2025
18:15
Дина Коблова
Маркировать пищевые добавки, которые не дотягивают по составу до статуса БАД, предложил Минпромторгу глава Бурятии. Это, по его мнению, должно помочь вывести на федеральный уровень региональных производителей такой продукции.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Правительство Бурятии предложило распространить маркировку системы «Честный знак» на пищевые добавки, в которых содержание биологически активных веществ меньше, чем установлено в нормативах для БАД. Такое предложение высказал глава республики Алексей Цыденов на встрече с заместителем Минпромторга Екатериной Приезжевой.

«Всем известно, что в Бурятии выпускаются фиточаи, пищевые добавки и другая продукция, полезная для организма. Все это изготавливается из сырья и трав, произрастающих в республике. В наши интересы входит не только подтверждение качества этих товаров перед потребителем, но и распространение на более широкие рынки, что также возможно благодаря маркировке «Честным знаком», — поделился Цыденов.

Приезжева посетила Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию, в лабораториях которой ученые изучают потенциал растений для производства БАД.

Заместитель гендиректора ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов в ходе встречи заявил, что количество легальных импортеров биодобавок с введением маркировки увеличилось в 11 раз, а легальных производителей — почти в три раза.

За первое полугодие 2025 года система обязательной маркировки БАД в России заблокировала 12,3 млн попыток продажи продукции с нарушениями.

Перечень случаев запрета продажи БАД на основании информации, полученной из системы мониторинга в режиме онлайн, начал действовать 1 ноября 2024 года.

Контакты

