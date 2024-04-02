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Минсельхоз намерен сократить...

Минсельхоз намерен сократить полномочия по утверждению перечней наименований ветпрепаратов

02.04.2024
18:10
Коблова Дина
Полномочия по утверждению наименования перечней ветпрепаратов сократят в соответствии с гармонизацией национального регулирования с правом ЕАЭС, соответствующий проект постановления Минсельхоза сейчас проходит общественные обсуждения.
Фото: senivpetro/Freepik

Минсельхоз намерен сократить полномочия по утверждению перечня ветеринарных препаратов, соответствующий проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу и общественные обсуждения. Изменения внесут в постановление № 327 от 30.06.2004.

Документ предлагается дополнить подпунктами о регистрации ветпрепаратов в соответствии с гармонизацией национального регулирования с правом ЕАЭС. Также в постановлении предлагается установить форму выписки из госреестра лекарств для животных. Кроме того, Минсельхоз планирует признать утратившими силу подпункты 5.2.25(98) и 5.2.25(102) положения № 450 от 12.06.2008.

Ранее Минсельхоз предложил изменить полномочия Россельхознадзора по регистрации ветпрепаратов с учетом гармонизации с правилами ЕАЭС и госконтролю. Изменения также затронут собственные полномочия ведомства по надлежащим практикам.

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