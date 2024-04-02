Минсельхоз намерен сократить полномочия по утверждению перечней наименований ветпрепаратов

Минсельхоз намерен сократить полномочия по утверждению перечня ветеринарных препаратов, соответствующий проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу и общественные обсуждения. Изменения внесут в постановление № 327 от 30.06.2004.

Документ предлагается дополнить подпунктами о регистрации ветпрепаратов в соответствии с гармонизацией национального регулирования с правом ЕАЭС. Также в постановлении предлагается установить форму выписки из госреестра лекарств для животных. Кроме того, Минсельхоз планирует признать утратившими силу подпункты 5.2.25(98) и 5.2.25(102) положения № 450 от 12.06.2008.

Ранее Минсельхоз предложил изменить полномочия Россельхознадзора по регистрации ветпрепаратов с учетом гармонизации с правилами ЕАЭС и госконтролю. Изменения также затронут собственные полномочия ведомства по надлежащим практикам.