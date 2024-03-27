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Минсельхоз расширил перечень...

Минсельхоз расширил перечень индикаторов риска при производстве ветпрепаратов

27.03.2024
18:25
Коблова Дина
Таисия Кубрина
Минсельхоз добавил новый индикатор риска нарушений при производстве лекарств для животных. Поводом для дополнительного контроля станет увеличение более чем на половину числа протоколов испытаний, фиксирующих несоответствие качества двух и более серий ветпрепарата.
Фото: usertrmk/Freepik

Минсельхоз внес изменения в перечень индикаторов риска нарушения требований по лицензионному контролю деятельности по производству ветпрепаратов. Соответствующий приказ № 947 от 28.12.2023 опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ дополняет приказ ведомства № 19 от 19.01.2022 новым индикатором для организации внепланового контроля. Поводом для проверок станет увеличение в государственной информационной системе в области ветеринарии более чем на 50% числа протоколов испытаний, не подтверждающих соответствие показателям качества двух и более серий ветпрепарата.

Оценку планируют проводить по протоколам исследования ветпрепаратов одного производителя, выпущенных в течение полугода, сравнивая их с количеством протоколов, выданных этому же производителю за предшествующий аналогичный период времени.

В январе 2024 года Минсельхоз назвал совмещение трех и более работ новым индикатором риска для ветеринарных аптек.

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