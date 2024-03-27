Минсельхоз расширил перечень индикаторов риска при производстве ветпрепаратов

Минсельхоз внес изменения в перечень индикаторов риска нарушения требований по лицензионному контролю деятельности по производству ветпрепаратов. Соответствующий приказ № 947 от 28.12.2023 опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ дополняет приказ ведомства № 19 от 19.01.2022 новым индикатором для организации внепланового контроля. Поводом для проверок станет увеличение в государственной информационной системе в области ветеринарии более чем на 50% числа протоколов испытаний, не подтверждающих соответствие показателям качества двух и более серий ветпрепарата.

Оценку планируют проводить по протоколам исследования ветпрепаратов одного производителя, выпущенных в течение полугода, сравнивая их с количеством протоколов, выданных этому же производителю за предшествующий аналогичный период времени.

В январе 2024 года Минсельхоз назвал совмещение трех и более работ новым индикатором риска для ветеринарных аптек.