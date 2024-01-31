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Совмещение трех и...

Совмещение трех и более работ стало новым индикатором риска для ветеринарных аптек

31.01.2024
17:19
Артем Косенок
Минсельхоз назвал совмещение трех и более работ новым индикатором риска для ветеринарных аптек. Документ опубликован на портале правовой информации.
Фото: Ринат Васбеев

Минсельхоз внес в перечень новый индикатор риска для ветеринарных аптек. Соответствующий приказ № 929 от 19.12.2023 опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу новым индикатором риска станет факт наличия в штате организации сотрудника, деятельность которого непосредственно связана с хранением и (или) реализацией лекарственных средств для ветеринарного применения, и который заключил трудовые договоры с тремя и более работодателями, осуществляющими фармдеятельность.

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