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Минсельхоз утвердил новые...

Минсельхоз утвердил новые правила изготовления и отпуска препаратов в ветаптеках

07.06.2023
14:42
Артем Косенок

Утверждены новые правила для изготовления и отпуска препаратов в ветаптеках. В частности, теперь лекарственные средства могут изготавливать не только по рецепту или требованию ветеринарной организации, но и по требованию организации, которая разводит, выращивает и содержит животных. Ряд положений вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Фото: Ольга Коберник

Министерство сельского хозяйства разместило новые правила изготовления и отпуска лекарственных средств в ветеринарных аптеках. Приказ № 353 от 10.04.2023 опубликован на портале правовой информации. Его положения вступают в силу поэтапно: часть из них начнут действовать с 1 сентября 2023 года, другие – с 1 марта 2025 года. Документ заменил собой прежний приказ № 423 от 29.06.2021.

Так, теперь ветпрепараты могут изготавливать не только по рецепту или требованию ветеринарной организации, но и по требованию организации, которая разводит, выращивает и содержит животных. Оборудование и средства измерения, которыми пользуется аптека, должны проходить метрологическую проверку.

Ветаптека самостоятельно или с привлечением испытательной лаборатории занимается физико-химическим контролем, определением стерильности для стерильных промежуточных продуктов и изготовленных лекарственных препаратов, микробиологической чистоты для нестерильных промежуточных продуктов и нестерильных лекарственных средств, а также микробиологическим контролем.

При изготовлении препаратов будут использоваться не только фармсубстанции, но и зарегистрированные лекарственные средства. Также при их изготовлении не могут использоваться сильнодействующие вещества и радионуклиды.   

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