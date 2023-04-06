Минсельхоз заявил о полной самообеспеченности России ветеринарными вакцинами

Россия полностью обеспечена собственными вакцинами для животных от особо опасных и карантинных болезней. Об этом в ходе итогового заседания коллегии Россельхознадзора заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Надо отметить, что самообеспеченность по вакцинам от особо опасных и карантинных болезней уже стопроцентная. Сейчас ведется работа по усилению и других направлений», — подчеркнул министр (цитата по ТАСС).

По его словам, вклад в независимость страны от импорта вносят ветеринарные вакцины, а также передовые методы диагностики и профилактики болезней растений и животных, которые разрабатывают подведомственные Россельхознадзору учреждения.

Также Патрушев отметил, что постоянно совершенствуется нормативная база по ветеринарии. Так, с 2020 года приняты и актуализированы 44 ветеринарных правила по борьбе с заразными болезнями животных, поставляются препараты и средства диагностики в регионы России. Он пояснил, что только в 2022 году господдержка на эти цели превысила 3,5 млрд руб.

Однако вспышки особо опасных болезней продолжают фиксироваться, отметил министр. Ситуация также усложняется с учетом обстановки в приграничных странах Азии, Европы и Закавказья по африканской чуме свиней и гриппу птиц.