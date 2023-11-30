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Минтруд подготовил правила...

Минтруд подготовил правила хранения аптечек для сотрудников

30.11.2023
19:05
Артем Косенок
Министерство труда и социальной защиты составило правила хранения и размещения аптечек для сотрудников. Документ может вступить в силу с 1 марта 2025 года.
Фото: xb100/Freepik

Минтруд составил список требований к работникам по размещению, хранению и использованию аптечки для оказания первой помощи. Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года.

Согласно проекту приказа, работодатель должен будет разработать локальный нормативный акт, который установит порядок размещения, хранения и использования аптечки первой помощи. Также он обязан будет назначить сотрудника, ответственного за эту деятельность. Каждый работник должен быть ознакомлен с содержанием документа.

Количество аптечек будет определяться исходя из численности штата организации и ее деятельности. Но должно быть не меньше одной аптечки на 100 сотрудников, не считая тех, кто работает удаленно. Сами места для хранения должны быть обозначены специальными цветами, а на дверях или стенах установлен знак «Аптечка первой медицинской помощи».

Также работодателю необходимо следить за условиями хранения медизделий в аптечке. Для учета ее содержимого нужно будет вести регистрацию использования. Порядок этого работодатель должен утвердить специальным документом.

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