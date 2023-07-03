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Минтруд продлит запрет...

Минтруд продлит запрет на работу иностранцев в аптеках

03.07.2023
18:10
Артем Косенок
Минтруд продлит на 2024 год запрет для иностранцев работать в аптеках. Такой запрет впервые был принят в конце 2013 года и с тех пор неоднократно продлялся.
Фото: prostooleh/ru.freepik.com

Министерство труда намерено продлить на 2024 год запрет для иностранных работников заниматься розничной торговлей лекарствами в аптечных организациях. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Всего в списке запрещенных для иностранцев сфер работы указаны 16 позиций. Ранее такой запрет неоднократно продлялся. В последний раз он был установлен на 2023 год в октябре 2022 года. Впервые подобные ограничения были введены в декабре 2013 года.

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