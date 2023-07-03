Минтруд продлит запрет на работу иностранцев в аптеках

Министерство труда намерено продлить на 2024 год запрет для иностранных работников заниматься розничной торговлей лекарствами в аптечных организациях. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Всего в списке запрещенных для иностранцев сфер работы указаны 16 позиций. Ранее такой запрет неоднократно продлялся. В последний раз он был установлен на 2023 год в октябре 2022 года. Впервые подобные ограничения были введены в декабре 2013 года.