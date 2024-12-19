Минюст США обвинил CVS в незаконной продаже опиоидов и мошенничестве

Министерство юстиции США подало иск против аптечной сети CVS, обвинив компанию в незаконной продаже опиоидных препаратов и мошенничестве с государственными программами медицинского страхования. Об этом говорится в заявлении ведомства.

По информации госоргана, с октября 2013 года CVS нарушала Закон о контролируемых веществах США, отпуская препараты в дозировках и количествах, превышающих допустимые нормы, а также их небезопасные сочетания из опиоидов, бензодиазепинов и миорелаксантов. Крупнейший в стране аптечный ритейлер выполнял заказы от клиник, которые выписывали рецепты на опиоиды без медицинских показаний.

Как отмечается, руководство компании установило жесткие нормативы эффективности сотрудников, отдавая приоритет скорости обслуживания и количеству выданных лекарств. Это вынуждало фармацевтов максимально быстро отпускать препараты без тщательной проверки рецептов, что в некоторых случаях приводило к смерти пациентов от передозировки.

Сообщается, что CVS выполнила тысячи заказов на опиоиды по рецептурным назначениям, выписанным врачом из штата Пенсильвания, несмотря на жалобы персонала и пациентов, оставлявших отзывы в интернете. Более того, в 2015 году аптечная сеть не прекращала продавать опиоидные препараты даже после того, как началось расследование в отношении медика из штата Алабама, выдававшего сотни рецептов на опиоидные средства. В 2016 году его арестовали.

Компания, в свою очередь, выразила «решительное несогласие с обвинениями и недостоверным изложением обстоятельств в исковых материалах». Она также подчеркнула свой вклад в борьбу с опиоидным кризисом, указав на разработку системы мониторинга подозрительных назначений лекарств.

В 2022 году CVS согласилась выплатить около 5 млрд долл. в течение 10 лет для урегулирования тысяч подобных судебных дел. Аптечная сеть не признала правонарушений по этой сделке.

С 1999 по 2023 год более 800 тыс. американцев скончались от передозировки опиоидами, следует из данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). С прошлого года число подобных случаев начало снижаться.