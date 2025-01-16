Минюст подготовил новые штрафы за экономические преступления

Минюст разработал изменения в Уголовный кодекс РФ, которые увеличат размеры штрафов за совершение отдельных преступлений экономической направленности. Документ проходит общественное обсуждение до 28 января.

За уклонение от уплаты налогов с организаций (ст.199 УК РФ) и за неисполнение обязанности налогового агента (ст.199.1 УК РФ) предлагается увеличить штрафы:

от 500 тыс. до 1,5 млн руб. (сейчас — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.);

от 1 млн до 2,5 млн руб. (сейчас — от 250 тыс. до 500 тыс. руб.) при особо крупном размере (свыше 56 млн 250 тыс. руб. за три финансовых года).

За сокрытие средств или имущества организаций, с которых должно производиться взыскание налогов (ст.199.2 УК РФ), предлагается поднять штраф:

от 1 млн до 2,5 млн руб. (сейчас — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.);

от 2 млн до 5 млн руб. (сейчас — от 500 тыс. до 2 млн руб.) при особо крупном размере.

Вдвое вырастут и штрафы за уклонение от уплаты таможенных платежей (ст.194 УК РФ) — от 200 тыс. до 1 млн руб. (сейчас 100 тыс. — 500 тыс. руб.).

За незаконное использование объектов авторского права (ч.2 ст.146 УК РФ) намерены увеличить максимальный размер штрафа:

до 1 млн руб. (сейчас 200 тыс. руб.);

до 2,5 млн руб. (сейчас 500 тыс. руб.) при совершении преступления в особо крупном размере или группой лиц.

За незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара или сходных обозначений для однородных товаров (ст.180 УК РФ) штраф планируют повысить до 600 тыс. руб. (сейчас 300 тыс. руб.), а для членов организованной группы — до 2,5 млн руб.

За оборот товаров и продукции без маркировки (ст.171.1 УК РФ) максимальный штраф увеличится:

до 500 тыс. руб. (сейчас 300 тыс. руб.);

от 400 тыс. до 1 млн руб. (сейчас — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.) при совершении преступления в особо крупном размере или группой лиц.

Как сообщил «ФВ» председатель Ассоциации по защите прав в сфере здравоохранения Асад Юсуфов, изменения характеризуются системностью подхода и затрагивают все ключевые составы экономических преступлений.

«При сохранении принципа альтернативности наказаний и общей архитектуры санкций значительное увеличение размеров штрафов может потребовать разработки дополнительных механизмов обеспечения их исполнимости и адаптации правоприменительной практики к новым законодательным реалиям», — прокомментировал Юсуфов.

В случае принятия законопроекта изменится система рисков для субъектов предпринимательской деятельности. Документ также может оказать влияние на динамику предпринимательской активности и инвестиционный климат.

По словам эксперта, разработанные Минюстом изменения могут привести к усилению превентивного эффекта уголовно-правовых норм и к возможному увеличению количества случаев замены штрафа другими видами наказания.

Как ранее писал «ФВ», речь идет о составах, в которых ранее были увеличены пороговые значения размерных признаков крупного и особо крупного ущерба. Из-за этого были декриминализованы ряд преступлений, которые перевели в административные правонарушения. Размеры штрафов по этим преступлениям не пересматривались многие годы, поэтому законопроект «позволит сохранить баланс между превентивной функцией уголовного закона и необходимостью его либерализации в сфере экономики», уверены в Минюсте.