СМИ сообщили о планах Минюста увеличить штрафы по 36 составам экономических преступлений
Минюст разработал законопроект, согласно которому предлагается повысить размер штрафов по 36 составам преступлений экономической направленности. Как пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, проект уже согласован с Минэкономразвития.
По словам собеседника издания, в документе идет речь о составах, в которых ранее были увеличены пороговые значения размерных признаков крупного и особо крупного ущерба. Из-за этого были декриминализованы ряд преступлений, которые перевели в административные правонарушения. Так, авторы законопроекта предложили увеличить штрафы:
- за уклонение от уплаты налогов (ст.199 УК РФ) — по первой части с «от 100 тыс. до 300 тыс. руб.» до «от 500 тысяч до 1,5 млн руб.»;
- за преднамеренное банкротство (ст.196 УК РФ) — по первой части с «от 200 тыс. до 500 тыс. руб.» до «от 800 тыс. до 2 млн руб.»;
- за преднамеренное банкротство (ст.196 УК РФ) — по второй части штраф может назначаться в сумме от 4 млн руб.
По статье «злоупотребление при эмиссии ценных бумаг» штрафы составят от 100 тыс. до 2 млн руб. За мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, штрафы намерены увеличить до 1,5 млн руб.
Источник в Минюсте сообщил агентству, что размеры штрафов по этим преступлениям не пересматривались многие годы, поэтому законопроект «позволит сохранить баланс между превентивной функцией уголовного закона и необходимостью его либерализации в сфере экономики».
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