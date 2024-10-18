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СМИ сообщили о планах Минюста увеличить штрафы по 36 составам экономических преступлений

18.10.2024
18:50
Дина Коблова
Минюст предложил повысить размер штрафов по 36 составам преступлений экономической направленности. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, размер штрафов по указанным в разработанном законопроекте преступлениям давно не пересматривали.
Фото: 123rf.com

Минюст разработал законопроект, согласно которому предлагается повысить размер штрафов по 36 составам преступлений экономической направленности. Как пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, проект уже согласован с Минэкономразвития.

По словам собеседника издания, в документе идет речь о составах, в которых ранее были увеличены пороговые значения размерных признаков крупного и особо крупного ущерба. Из-за этого были декриминализованы ряд преступлений, которые перевели в административные правонарушения. Так, авторы законопроекта предложили увеличить штрафы:

  • за уклонение от уплаты налогов (ст.199 УК РФ) — по первой части с «от 100 тыс. до 300 тыс. руб.» до «от 500 тысяч до 1,5 млн руб.»;
  • за преднамеренное банкротство (ст.196 УК РФ) — по первой части с «от 200 тыс. до 500 тыс. руб.» до «от 800 тыс. до 2 млн руб.»;
  • за преднамеренное банкротство (ст.196 УК РФ) — по второй части штраф может назначаться в сумме от 4 млн руб.

По статье «злоупотребление при эмиссии ценных бумаг» штрафы составят от 100 тыс. до 2 млн руб. За мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, штрафы намерены увеличить до 1,5 млн руб.

Источник в Минюсте сообщил агентству, что размеры штрафов по этим преступлениям не пересматривались многие годы, поэтому законопроект «позволит сохранить баланс между превентивной функцией уголовного закона и необходимостью его либерализации в сфере экономики».

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