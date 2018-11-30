Минздрав Беларуси выдал первый сертификат о соответствии фармпроизводителя требованиям GMP ЕАЭС

10:11
11 декабря 2018

Елена Сидорова

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Минздрав Беларуси выдал первый Сертификат соответствия производителя требованиям правил GMP ЕАЭС, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сертификат выдан фармпроизводителю Pfizer Ireland Pharmaceuticals (Ирландия). Таким образом, сделан первый шаг для признания результатов инспектирования и регистрации на общем рынке лексредств ЕАЭС. На проинспектированной производственной площадке Pfizer Ireland Pharmaceuticals производятся фармацевтические субстанции, вакцины, лекарственные средства, включая жидкие формы малого объема для инъекций. В ходе фарминспекции оценены процессы по организации, оснащению производства и контролю качества выпускаемых препаратов. Результаты инспекции позволяют считать это производство соответствующим правилам GMP Евразийского экономического союза. Первая GMP-инспекция в Евразийском экономическом союзе была проведена в октябре 2018 года по заявке компании Pfizer Export B.V. (Нидерланды) фармацевтическим инспекторатом Минздрава Беларуси. В Беларуси зарегистрированы три лекарственных средства, которые производятся на этой производственной площадке.

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