Минздрав РФ представил правила допфинансирования закупок орфанных препаратов в регионах

С 2026 года субъекты РФ смогут рассчитывать на федеральную поддержку при обеспечении пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями дорогостоящими лекарствами. Минздрав разработал проект постановления, который устанавливает условия получения дополнительного финансирования из федерального бюджета.

Регион сможет претендовать на субсидии при наличии подтвержденной потребности, отраженной в специальной заявке с расчетами, а также уведомления о невозможности самостоятельно обеспечить пациентов лекарствами. Еще один проект устанавливает ключевые критерии — рост численности пациентов (на 15%) или стоимости препаратов (на 20%) относительно предыдущего года, а также дотационный статус региона и увеличение региональных ассигнований на 10% по сравнению с прошлым годом. Размер субсидии будет рассчитываться по специальной формуле, а общий объем суммы не превысит федеральный лимит.

Заявки будут приниматься ежегодно с 1 августа по 30 сентября, а рассматривать их Минздрав обязан в течение 10 рабочих дней. В случае отказа из‑за несоблюдения критериев или неполного пакета документов регион сможет повторно подать заявку. Все расходы должен будет подтверждать отчет через систему электронного бюджета.

В 2023 году Государственный совет Татарстана пожаловался в Конституционный суд (КС) России на положения закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». По мнению авторов обращения, многие регионы России не могут самостоятельно закупить дорогостоящие лекарства из-за больших дефицитов собственных бюджетов. Таким образом пациенты с орфанными заболеваниями оказываются в неравном положении, попадая в зависимость от субъекта, в котором они живут.

КС указал, что необходимо создать резервный механизм финансирования лекарственных закупок и поставок для случаев, когда региональным властям не хватает бюджетных средств на орфанные препараты.

Президент России Владимир Путин 23 июля 2025 года подписал Федеральный закон № 252-ФЗ от 23.07.2025 «О внесении изменений в статью 83 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Документом вводится резервный механизм финансирования терапии орфанных заболеваний. Субъектам РФ, которые не могут самостоятельно закупить лекарства для пациентов с орфанными заболеваниями, будут предоставлять дополнительные средства из федерального бюджета.