Минздрав РФ разработал правила по бесплатному лекобеспечению детей из многодетных семей

Минздрав России разработал Правила участия медорганизаций, находящихся в ведении федеральных органов власти, в предоставлении социальной поддержки многодетных семей по бесплатному лекобеспечению детей до шести лет. Проект постановления проходит общественное обсуждение до 8 ноября.

Для оказания такой меры соцподдержки медорганизация должна:

находиться на территории субъекта России, за счет средств бюджета которого осуществляется предоставление соцподдержки;

иметь лицензию на медицинскую деятельность, предусматривающую оказание услуг по педиатрии;

иметь прикрепленных детей до шести лет из многодетных семей, проживающие на территории субъекта РФ, за счет средств бюджета которого предоставляется соцподдержка;

быть подключена к информационной системе в сфере здравоохранения субъекта для представления в Федеральный регистр граждан, имеющих право льготное лекобеспечение.

Медорганизация должна подать заявку на необходимый объем лекарств на следующий год в региональный орган здравоохранения. Там заявку рассматривают в срок до 15 рабочих дней и либо согласовывают объемы поставок, либо запрашивают корректировку. Медорганизация может подать дополнительные заявки при потребности.

Затем исполнительный орган совместно с медорганизацией согласовывает аптечную организацию, в которой будут отпускать препараты для соцподдержки. Медорганизация будет информировать о мере поддержки через сайт, информационные стенды и другими доступными способами.