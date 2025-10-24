Новости
Минздрав РФ разработал законопроект о химической безопасности в России

24.10.2025
17:57
ДинаКоблова
Проект закона о химической безопасности разработан Минздравом РФ. Документом устанавливаются меры госрегулирования, направленные на охрану здоровья населения и окружающей среды от возможных последствий воздействия опасных химических факторов.
Фото: 123rf.com

Минздрав России разработал проект закона «О химической безопасности в Российской Федерации». Документ проходит общественное обсуждение до 6 ноября.

Документ определяет принципы обеспечения химической безопасности и устанавливает меры госрегулирования, направленные на охрану здоровья населения и окружающей среды от возможных последствий воздействия опасных химических факторов. Предполагается также развитие системы мониторинга химических рисков.

К основным химическим угрозам (опасностям), согласно проекту, относится негативное воздействие опасных химических факторов на здоровье человека, разработка и внедрение в производство новых химических веществ, воздействие которых изучено недостаточно, загрязнение окружающей среды потенциально опасными химическими веществами и др.

Документом также определены меры по обеспечению химической безопасности при обращении такой продукции. Так, предлагается:

  • установить ограничения по содержанию и (или) выделению опасных химических веществ для ряда видов продукции;
  • запретить выпуск в обращение продукции выше установленных пределов;
  • установить требования о подтверждении соответствия продукции;
  • установить требования о ежегодной отчетности для производителей и импортеров такой продукции;
  • установить требования к безопасности химической продукции в соответствии с законодательством о техническом регулировании.

В пояснительной записке к документу указано, что, согласно сведениям из открытых источников, в промышленности ежегодно внедряется более 40 тыс. новых химических веществ.

«При этом из общего количества зарегистрированных веществ мировым научным сообществом полностью исследовано не более 0,1%», — указывают авторы проекта.

По данным государственного доклада по экологическому, технологическому атомному надзору в 2024 году, на территории России было зарегистрировано более 5,5 тыс. химически опасных производственных объектов. Численность населения, подверженного комплексной химической нагрузке, в прошлом году выросла на 3,7 млн человек (на 5,0%) по сравнению со значением показателя за 2023 год. В пояснительной записке отмечается, что такая комплексная химическая нагрузка оказывает влияние на формирование основных показателей здоровья населения.

