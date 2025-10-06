Минздрав РФ установит порядок выдачи заключений для медицинских и фармацевтических вузов

Минздрав России подготовил проект постановления, определяющий порядок выдачи заключений о соответствии медицинских и фармацевтических вузов и колледжей требованиям к кадровому и материально-техническому обеспечению практической подготовки. Кроме того, документ устанавливает основания для отказа в предоставлении заключения, а также условия его приостановления и прекращения действия. Общественное обсуждение проекта продлится до 23 октября.

Согласно документу руководители образовательных организаций для получения заключения должны будут направить в Росздравнадзор заявление в электронной форме через портал госуслуг и приложить подтверждающие документы. Решение ведомства должно приниматься в срок не более 25 рабочих дней.

Проект постановления определяет:

процедуру и критерии выдачи заключений;

перечень указываемых в заявлении сведений;

основания для отказа в предоставлении заключения;

условия приостановления и прекращения действия документа.

В начале года был принят закон № 28‑ФЗ от 28.02.2025 о повышении качества медицинского и фармацевтического образования. Документ обязывает профильные образовательные организации обеспечивать установленные требования к кадровому и материально‑техническому обеспечению подготовки студентов. Для исполнения этой нормы подготовлен данный проект постановления.

По мнению директора практики по оценке регуляторных рисков Baikal Communications Group Валерия Афанасьева, новый порядок позволит регулятору отсеивать недобросовестных участников рынка и повысить доверие к образовательным услугам в сфере здравоохранения.

В Минздраве России отмечают рост числа программ профессиональной переподготовки и приток новых поставщиков, что требует введения единых требований к качеству обучения. Для решения этой проблемы министерство предлагает обязать образовательные организации подтверждать наличие условий для практической подготовки студентов. Например, образовательные организации должны предоставить данные о наличии баз практической подготовки учащихся (медицинских или фармацевтических организаций).

«Полученное заключение станет дополнительным обязательным условием для получения лицензии на образовательную деятельность по профильным направлениям. Оно подтвердит соответствие организации ФГОС и типовым дополнительным профессиональным программам в сфере здравоохранения и фармацевтики. В случае отсутствия заключения вузы и колледжи не смогут готовить отраслевых специалистов», — пояснил Валерий Афанасьев.

Федеральным законом от 28.02.2025 № 28-ФЗ предусмотрено, что организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам медицинского и фармацевтического образования, обязаны получить заключение не позднее 1 сентября 2026 года. В случае неполучения заключения они должны обеспечить перевод обучающихся в другие организации, отмечает эксперт.

В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 марта 2026 года.