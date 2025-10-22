Минздрав России обновил рекомендации по ведению гриппа у взрослых

Минздрав России опубликовал новые клинические рекомендации по ведению гриппа у взрослых.

Из списка препаратов второй линии с иммуномодулирующими и противовирусными свойствами убрали «Кагоцел». При этом среди иммунотропных препаратов, рекомендованных для лечения легкого и среднетяжелого гриппа в амбулаторных условиях, появились «Атериксен», «Эргоферон», «Рафамин» и инозин пранобекс.

«Атериксен» (МНН 1-[2-(1-Метилимидазол-4-ил)-этил]пергидроазин-2,6-дион) снижает выработку медиаторов острой фазы воспаления, лихорадки и «цитокинового шторма» и рекомендован с момента появления первых симптомов заболевания.

Согласно рекомендациям, «Эргоферон» (антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные — 10 000 ЕМД, антитела к гистамину аффинно очищенные — 10 000 ЕМД, антитела к CD4 аффинно очищенные — 10 000 ЕМД) обладает противовирусным, иммуномодулирующим, противовоспалительным и антигистаминным действием. «Рафамин» (антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные — 10000 ЕМД1, антитела к CD4 аффинно очищенные — 10000 ЕМД, антитела к β2-микроглобулину МНС класса I аффинно очищенные — 10000 ЕМД, антитела к β1-домену МНС класса II аффинно очищенные — 10000 ЕМД), согласно документу, оказывает противовирусное, антибактериальное и противовоспалительное действие и повышает эффективность антибиотикотерапии.

Инозин пранобекс, согласно ГРЛС, относится к противовирусным средствам прямого действия. Применение препарата во время беременности и лактации противопоказано.

Кроме того, к противокашлевым средствам добавили «Эладис» (N-[2-(1H-Имидазол-4-ил)-этил]-6-оксо-дельта-лактам). Он подавляет фермент гольджи-резидентную глутаминилциклазу человека, что способствует снижению симптомов воспаления, и обладает противокашлевой активность. В документе сказано, что препарат оказывает противовоспалительное, противокашлевое, бронхолитическое и противоаллергическое действия, снижает гиперсекрецию слизи, улучшает функцию дыхания и уменьшает выраженность и частоту возникновения респираторных симптомов, в том числе приступов кашля и удушья.