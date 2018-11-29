Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарств для лечения пяти дополнительных высокозатратных  нозологий

Минздрав России объявил аукционы на поставку препаратов в рамках реализации Федерального закона от 03.08.2018 № 299-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Ранее директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава Елена Максимкина заявила, что министерство начинает закупку лекарственных препаратов для пяти дополнительных высокозатратных нозологий в рамках постановления Верховного суда РФ, т.к. полномочия на закупку министерство получит с 1 января 2019 года.
- Этанерцепт, раствор для подкожного введения, 50 мг/мл, 1 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 18 706 841,04 руб.
Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00.
- Этанерцепт, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 10 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 308 151,20 руб.
Прием заявок заканчивается: 12.12.2018 09:00.
- Этанерцепт, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 25 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 8 712 522,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00.
- Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл, 3 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 999 955 529,43 руб.
Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00.
- Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 10 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 324 870 522,84 руб.
Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00.
- Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 704 610 081,24 руб.
Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00.
- Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 999 715 554,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00.
- Адалимумаб, раствор для подкожного введения, 40 мг/0,4 мл, 0,400 мл и/или 40 мг/0,8 мл, 0,800 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 4 490 862,25 руб.
Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00.
- Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 ЕД/мл, 5 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 625 007 593,50 руб.
Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00.
- Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 4 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 121 184 355,60 руб.
Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00.
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