Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарств для лечения пяти дополнительных высокозатратных  нозологий

16:07
4 декабря 2018

Елена Сидорова

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Минздрав России объявил аукционы на поставку препаратов  в рамках реализации Федерального закона от 03.08.2018 № 299-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Ранее директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава Елена Максимкина заявила, что министерство  начинает закупку лекарственных препаратов для пяти дополнительных высокозатратных  нозологий в рамках постановления Верховного суда РФ, т.к. полномочия на закупку министерство получит с 1 января 2019 года. 

Закупаются следующие препараты:

- Этанерцепт, раствор для подкожного введения, 50 мг/мл, 1 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 18 706 841,04 руб.

Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00. 

- Этанерцепт, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 10 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 308 151,20 руб.

Прием заявок заканчивается: 12.12.2018 09:00.

- Этанерцепт, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 25 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 712 522,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00.

- Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл, 3 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 999 955 529,43 руб.

Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00.

- Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 10 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 324 870 522,84 руб.

 Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00. 

- Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 704 610 081,24 руб.

Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00.

- Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 999 715 554,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00.

- Адалимумаб, раствор для подкожного введения, 40 мг/0,4 мл, 0,400 мл и/или  40 мг/0,8 мл, 0,800 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 490 862,25 руб.

Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00.

- Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 ЕД/мл, 5 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 625 007 593,50 руб.

Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00.

- Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 4 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 121 184 355,60 руб.

Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00.

Персоны
Максимкина Елена

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