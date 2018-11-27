Минздрав досрочно начинает закупку лекарств для пациентов  с редкими болезнями

09:29
29 ноября 2018

Елена Сидорова

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Минздрав России в рамках постановления Верховного суда РФ начинает закупку лекарственных препаратов для пяти дополнительных высокозатратных  нозологий, лечение которых финансируется за госсчет. При этом полномочия на закупку министерство получит с 1 января 2019 года. Об этом сообщила директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава Елена Максимкина на IХ Всероссийском конгрессе пациентов.

 «Я объявляю закупку, еще не имея таких полномочий, но есть постановление Верховного суда, что если нарушение законодательства связано с жизнью и здоровьем гражданина, то это законодательство может быть нарушено», – стказала Максимкина.

Как писал «ФВ» ранее, правительство РФ расширило перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, для лечения которых лекарственные препараты централизованно закупаются за счет федерального бюджета, с семи до двенадцати нозологий. Соответствующее постановление от 26.11.2018 г. № 1416 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

«До передачи с 1 января 2019 года этих пяти заболеваний на финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета, согласно реестру, который ведется, страдающих 24 орфанными заболеваниями у нас 17 800 человек, из которых девять тысяч – дети. При этом предполагается, что на эти цели нужно ежегодно тратить 22 млрд руб. Теперь, как я уже сказала, с 1 января 2019 года пять нозологий будут переданы на федеральный уровень. Соответственно на их финансовое обеспечение ежегодно в федеральном бюджете на 2019–2021 годы предусмотрено по 10 млрд руб.», – заявила зам. председателя Правительства РФ Татьяна Голикова 26 ноября на совещании с вице-премьерами.

Персоны
Голикова Татьяна
Максимкина Елена

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