Минздрав досрочно начинает закупку лекарств для пациентов  с редкими болезнями

«Я объявляю закупку, еще не имея таких полномочий, но есть постановление Верховного суда, что если нарушение законодательства связано с жизнью и здоровьем гражданина, то это законодательство может быть нарушено», – стказала Максимкина.

Как писал «ФВ» ранее, правительство РФ расширило перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, для лечения которых лекарственные препараты централизованно закупаются за счет федерального бюджета, с семи до двенадцати нозологий. Соответствующее постановление от 26.11.2018 г. № 1416 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«До передачи с 1 января 2019 года этих пяти заболеваний на финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета, согласно реестру, который ведется, страдающих 24 орфанными заболеваниями у нас 17 800 человек, из которых девять тысяч – дети. При этом предполагается, что на эти цели нужно ежегодно тратить 22 млрд руб. Теперь, как я уже сказала, с 1 января 2019 года пять нозологий будут переданы на федеральный уровень. Соответственно на их финансовое обеспечение ежегодно в федеральном бюджете на 2019–2021 годы предусмотрено по 10 млрд руб.», – заявила зам. председателя Правительства РФ 26 ноября на совещании с вице-премьерами.



