Минздрав бессрочно разрешил студентам работать в аптеках

Студенты медвузов, не завершившие обучение, получат бессрочный допуск к работе на должностях специалистов со средним фармацевтическим образованием. С 1 января 2025 года в силу вступает соответствующий приказ Минздрава России № 511н. Изменение было внесено в Приказ Минздрава № 715н от 01.11.2022, который действовал до 1 марта 2025 года.

В новом приказе перечисляются должности, которые могут замещать студенты медвузов, и условия, при которых они могут быть приняты на эти должности. Студенты-фармацевты смогут устроиться в аптеку после трех курсов обучения в российских или иностранных образовательных учреждениях. Для допуска к работе обучающиеся должны будут сдать экзамены, состоящие из тестового задания, собеседования, и выполнить не менее трех практических заданий. Порог правильных ответов на 80 тестовых заданий составляет 85%. Успешно прошедших испытания комиссия будет допускать к осуществлению фармацевтической деятельности на срок пять лет.