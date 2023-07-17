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Минздрав и депутаты Госдумы проконтролируют расход средств на препараты для лечения ССЗ

17.07.2023
16:36
Артем Косенок
Минздрав совместно с «Единой Россией» проконтролируют эффективность использования средств для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Их выделяют на препараты после инфаркта или инсульта.
Владимир Васильев и Михаил Мурашко | Фото: er.ru

Министерство здравоохранения совместно с депутатами Госдумы от «Единой России» проконтролируют эффективность использования средств для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Об этом сообщил руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев по итогам встречи с главой Минздрава Михаилом Мурашко. По его словам, более 12 млн случаев болезней кровообращения выявлено по итогам 2022 года, а количество профилактических осмотров достигло рекордных 68 млн человек.

«Эксперты комиссии партии по здравоохранению, возглавляемой Денисом Проценко, считают, что необходимо начать выдавать бесплатные медикаменты, в том числе людям, страдающим хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. На встрече с президентом я докладывал об этом и получил одобрение», — заявил он.

В свою очередь, Мурашко сообщил, что лекарственные препараты теперь выдаются после выписки всем пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Их выдают после инфаркта или инсульта минимум на три месяца сразу в медицинской организации. Поскольку у нас жестко прошли торги по экономии лекарственных препаратов, мы увеличили до двух лет обеспечение лекарствами таких пациентов. На новые субъекты РФ эти средства тоже выделены», — добавил министр.

Васильев сообщил, что если необходимые средства предусмотрят в бюджете на 2024 год, то депутаты «Единой России» на местах смогут совместно с Минздравом при соответствующем контроле повысить эффективность их использования.

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