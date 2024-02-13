Минздрав исключил из ГРЛС 18 регистрационных удостоверений на препараты

Минздрав исключил из Госреестра лекарственных средств 18 регистрационных удостоверений на препараты. Информация об этом была опубликована на сайте ГРЛС. Компания «Фармстандарт-УфаВИТА» отозвала из реестра 15 РУ на лекарства. Среди них есть средства, применяющиеся при отравлениях, «Унитиол» (МНН димеркаптопропансульфонат натрия) и «Натрия тиосульфат» (МНН натрия тиосульфат). Показаниями для применения этих препаратов могут быть интоксикации мышьяком ртутью и т.д. В реестре есть аналоги производства других компаний.

Несколько витаминных препаратов производства «Фармстандарт-УфаВИТА» также были исключены из ГРЛС. К ним относятся «Пиридоксин» в виде раствора для инъекций, «Квадевит», «Декамевит» — поливитаминные комплексы в таблетках и поливитаминное средство для наружного применения «Аекол».

Противорвотное средство «Ондансетрон» (МНН ондансетрон) был исключен в таблетках и растворе для инъекций. Препараты, применяемые при сердечно-сосудистых заболеваниях: «Нитросорбид» (МНН изосорбида динитрат), «Атенолол» (МНН атенолол) в таблетках и метаболическое средство «Кокарбоксилазы гидрохлорид» (МНН кокарбоксилаза), также были отозваны. Минздрав исключил препараты «Кальция хлорид» (МНН кальция хлорид), «Гентамицин» (МНН гентамицин) в виде раствора для инъекций и инсулин «Биосулин 30/70» в виде суспензии для подкожного введения.

У всех перечисленных лекарств производства «Фармстандарт-УфаВИТА» в ГРЛС имеются зарегистрированные аналоги отечественных или зарубежных компаний.

Из иностранных компаний, РУ которых были исключены, фигурируют три. Teva отозвала противоопухолевый препарат «Карбоплатин-Тева» (карбоплатин) в виде лиофилизата для приготовления раствора для инфузий, однако остался зарегистрирован концентрат для приготовления раствора для инфузий «Карбоплатин-Тева», а также есть аналоги карбоплатина других производителей.

Sanofi отозвала противоопухолевый препарат растительного происхождения «Таксотер» (МНН доцетаксел) в виде концентрата для приготовления раствора для инфузий. У этого препарата есть зарегистрированные аналоги.

Еще одна зарубежная компания Novo Nordisk отозвала РУ на гипогликемическое средство «НовоНорм» (репаглинид) в таблетках. С таким действующим веществом в России одобрены два российских препарата.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений компаний.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: