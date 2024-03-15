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Минздрав исключил из...

Минздрав исключил из ГРЛС 19 регистрационных удостоверений на препараты

15.03.2024
18:16
Вероника Догузова
Из Госреестра отозвали 19 регистрационных удостоверений лекарств зарубежного и отечественного производства. У всех, кроме двух лекарств, в реестре зарегистрированы аналоги от других компаний.
Фото: 123rf.com

Минздрав исключил из Госреестра лекарственных средств 19 регистрационных удостоверений на препараты и одно на фармсубстанцию. Информация об этом была опубликована на сайте Минздрава. Среди держателей удостоверений исключенных препаратов «Фармстандарт-Лексредства», KRKA, Astellas, Pfizer и др. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений компаний.

Компания «Фармстандарт» отозвал РУ на 11 препаратов. Среди них кардиологические препараты, гиполипидемические, диуретические, антибактериальные, антисептические средства и др. Производитель отозвал удостоверения на противогрибковый «Флуконазол», противоэпилептическое средство «Фенобарбитал» и др. Все отозванные препараты имеют зарегистрированные аналоги на территории России.

Белорусская компания «Минскинтеркапс» отозвала РУ на два препарата: ноотропное средство «Пирацетам» и вазодилатирующее средство «Изосорбида мононитрат». У обоих есть аналоги на рынке.

Зарубежная компания GSK отозвала РУ на препарат «Клотримазол» в форме вагинальных таблеток. У GSK в реестре по-прежнему зарегистрирован «Клотримазол» в виде крема. Также в стране есть другие препараты с МНН клотримазол в форме вагинальных таблеток российского и зарубежного производства.

Из исключенных РУ есть два лекарства, аналогов которых не обнаружено в ГРЛС. К ним относятся антибиотик «Вильпрафен» (МНН джозамицин) от компании Astellas и противоопухолевый препарат «Визимпро» (МНН дакомитиниб) от Pfizer.

Проблемы с поставками «Вильпрафена» на российский рынок начались еще в 2021 году. Позже компания сообщила, что производитель принял решение прекратить выпуск антибиотика во всех формах не только в России, но и на мировом рынке. В 2022 году из российского реестра было отозвано РУ на «Вильпрафен» в виде гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, а сейчас — в форме таблеток 500 мг. В реестре осталась только одна зарегистрированная форма выпуска — таблетки диспергируемые 1000 мг.

Препарат «Визимпро» также не имеет аналогов по действующему веществу в России. При этом «Визимпро» одобрен в США и Европе. Применяется дакомитиниб для терапии немелкоклеточного рака легкого с мутациями, активирующих рецептор эпидермального фактора роста (EGFR).

Из реестра исключено РУ на фармацевтическую субстанцию — «Ципрофлоксацина гидрохлорид» (ципрофлоксацин) компании «Юник Кемикалс», субстанция-порошок, РУ—ЛС-001698 от 23.06.2006.

Список исключенных из ГРЛС РУ (от 14 марта 2024 года)

Торговое наименование

Компания — держатель РУ

Форма выпуска

Наличие аналогов

Регистрационный номер

Флуконазол

(МНН флуконазол)

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

Раствор для инфузий

Да

Р N001360/01 от 04.07.2008

Фенобарбитал

(МНН фенобарбитал)

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

Таблетки

Да

ЛСР-000033 от 04.04.2007

Фамотидин

(МНН фамотидин)

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

Таблетки

Да

Р N003396/01 от 25.05.2009

Тезалом

(МНН темозоломид)

ООО «КРКА-Рус»

Капсулы

Да

ЛП-002850 от 04.02.2015

СУКСАМЕТОНИЙ-БИОЛЕК

(МНН суксаметония йодид)

АО «Фармстандарт»

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения

Да

ЛСР-002685/07 от 14.09.2007

Симдакс

(МНН левосимендан)

«Орион Корпорейшн»

Концентрат для приготовления раствора для инфузий

Да

П N014971/01 от 26.05.2008

Симвастатин

(МНН симвастатин)

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

Таблетки

Да

ЛС-002257 от 18.08.2010

Пирацетам

(МНН пирацетам)

УП «Минскинтеркапс»

Капсулы

Да

П N015177/01-2003 от 31.07.2008

Офлоксацин

(МНН офлоксацин)

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

Таблетки

Да

ЛС-001932 от 18.08.2010

Клотримазол

(МНН клотримазол)

АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

Таблетки вагинальные

Да

П N011413/01 от 07.06.2010

Кардитрим

(МНН триметазидин)

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

Таблетки

Да

ЛС-002357 от 06.08.2010

Индапамид

(МНН индапамид)

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

Таблетки

Да

ЛС-000834 от 04.08.2010

Иммуноглобулин антирабический из сыворотки крови лошади жидкий

(МНН иммуноглобулин антирабический)

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

Раствор для инъекций

Да

П N016002/01 от 28.09.2009

Изосорбида мононитрат ретард

(МНН изосорбида мононитрат)

УП «Минскинтеркапс»

Капсулы пролонгированного действия

Да

ЛСР-006470/09 от 13.08.2009

Гидрохлоротиазид

(МНН гидрохлоротиазид)

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

Таблетки

Да

ЛС-000726 от 21.06.2010

Вильпрафен

(МНН джозамицин)

«Астеллас Фарма Юроп Б.В.»

Таблетки, 500 мг

Нет

П N012028/01 от 24.03.2010

Визимпро

(МНН дакомитиниб)

«Пфайзер Инк»

Таблетки

Нет

ЛП-007502 от 15.10.2021

Атазанавир-КРКА

(МНН атазанавир)

ООО «КРКА-Рус»

Капсулы

Да

ЛП-№(001817)-(РГ-RU) от 15.02.2023

Амидент

(МНН хлоргексидин)

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

Раствор для наружного применения

Да

Р N001799/01 от 08.09.2008

Данные: ГРЛС

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