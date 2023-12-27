Компания Astellas объяснила отказ от выпуска препарата «Вильпрафен»

Компания Astellas сообщила, что в 2020 году провела глобальный бизнес-анализ. Производитель принял решение не только в России, но и на мировом рынке прекратить выпуск антибиотика «Вильпрафен» во всех формах: таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, суспензия 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл, 500 мг/5 мл, а также «Вильпрафен Солютаб», диспергируемые таблетки 1000 мг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление самой компании.

«Пациенты всегда являются нашим приоритетом. Принятие этого решения обусловлено стратегией компании на приоритетную концентрацию усилий и направление инвестиций на наши самые инновационные подходы к лечению и обеспечение их доступности в России», — заявили в компании.

Источник «Коммерсанта» назвал такой шаг вынужденным — он вызван дефицитом субстанции в мире. По словам представителей Astellas, Минздрав был уведомлен об этом решении в декабре 2020 года для таблеток, покрытых пленочной оболочкой, «Вильпрафен» 500 мг и суспензий, а в марте 2023 года — для диспергируемых таблеток «Вильпрафен Солютаб». Отзыв регистрации запланирован на 2024 и 2026 годы соответственно.

В Минздраве сообщили: согласно данным «Аналитической витрины Правительства РФ», медорганизации обеспечены лекарственными препаратами с МНН джозамицин на 6,4 месяца, а аптеки — на 0,9 месяца. По всем организациям России — на 2,6 месяца. Препарат «Вильпрафен» может быть заменен на лекарственные препараты с МНН азитромицин и кларитромицин, подчеркнули в министерстве.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов подтвердил изданию, что проблемы с поставками «Вильпрафена» на российский рынок начались еще в 2021 году. По его словам, лекарственное средство имеет массу возможностей замены, хотя для отдельных категорий пациентов это может быть проблемой — это один из немногих препаратов, которые можно применять при беременности. По его информации, готовится к выходу на рынок как минимум два отечественных аналога «Вильпрафена».

Накануне РБК сообщил, что японская компания Astellas решила вывести с российского рынка антибиотики «Вильпрафен» и «Вильпрафен Солютаб» (МНН джозамицин). Во второй половине декабря в российских аптеках практически закончились запасы этих лекарств. По данным онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека», в Москве 21 декабря «Вильпрафен Солютаб» был доступен лишь в одной из 2,5 тыс. подключенных к сервису аптек. «Вильпрафена» не было вообще.