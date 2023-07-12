Минздрав исключил из Госреестра шесть регудостоверений зарубежных препаратов

Из Госреестра отозвано шесть регистрационных удостоверений (РУ) на препараты. Информация об этом опубликована на сайте Минздрава 11 июля 2023 года. Все владельцы регудостоверений — зарубежные компании.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Все препараты имеют аналоги на российском рынке. По данным ГРЛС, у лекарственного средства с МНН памидроновая кислота остался один аналог. Владелец регудостоверения — Genfa Medica, S.A. (Швейцария). Торговое наименование — «Помегара».

Препарат назначается при гиперкальциемии, обусловленной злокачественными опухолями, при костных метастазах злокачественных опухолей (преимущественно остеолитического характера) и множественной миеломы, а также при костной болезни Педжета. Оставшийся на рынке препарат имеет другие дозировки — 6 мг/мл и 9 мг/мл. По данным AlphaRM, в 2022 году продажи «Памидронат-медак» составили 1,5 тыс. упак. на 6,96 млн руб. Второй препарат не продавался.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: