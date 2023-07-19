Минздрав исключил из Госреестра три регудостоверения препаратов

Из Госреестра отозвано три регистрационных удостоверения (РУ) на препараты. Информация об этом опубликована на сайте Минздрава 18 июля 2023 года. Два владельца регудостоверений — это зарубежные компании.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: