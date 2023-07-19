Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минздрав исключил из...

Минздрав исключил из Госреестра три регудостоверения препаратов

19.07.2023
12:51
Артем Косенок
Минздрав исключил из Госреестра три регистрационных удостоверения. Два владельца — это зарубежные компании из Венгрии и Украины, один — из России.
Фото: topntp26/ru.freepik.com

Из Госреестра отозвано три регистрационных удостоверения (РУ) на препараты. Информация об этом опубликована на сайте Минздрава 18 июля 2023 года. Два владельца регудостоверений — это зарубежные компании.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

  1. «Трамадол» (трамадол), раствор для инъекций, 50 мг/мл, РУ — П N012716/01 от 22.10.2009, выдано ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», Украина;
  2. «Ригевидон 21+7» (левоноргестрел + этинилэстрадиол), таблетки, покрытые оболочкой, 0,15 мг+0,03 мг, РУ — П N015250/01 от 25.11.2009, выдано ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия;
  3. «Карведилол Санофи» (карведилол), таблетки, 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг, РУ — ЛС-000134 от 14.03.2012, выдано АО «Санофи Россия», Россия.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.