Минздрав исключил из реестра удостоверения семи контрацептивных средств

Минздрав исключил из Госреестра восемь регистрационных удостоверений препаратов. Информация об этом была размещена на сайте Минздрава 8 ноября 2022 года.

Семь из отозванных препаратов — контрацептивы, в основном комбинированного состава, которые содержат эстроген и гестаген. Среди них есть средство для экстренной контрацепции — «Эскинор-Ф».

Одно из исключенных удостоверений принадлежит препарату «Дилатренд» (МНН карведилол) от компании Roche, применяющемуся при артериальной гипертензии и ишемии.

Регуляторные решения в отношении лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: