Минздрав исключил из реестра удостоверения семи контрацептивных средств
Минздрав отменил госрегистрацию восьми лекарственных средств. Семь из них являются контрацептивными средствами производства Mylan Laboratories.
Минздрав исключил из Госреестра восемь регистрационных удостоверений препаратов. Информация об этом была размещена на сайте Минздрава 8 ноября 2022 года.
Семь из отозванных препаратов — контрацептивы, в основном комбинированного состава, которые содержат эстроген и гестаген. Среди них есть средство для экстренной контрацепции — «Эскинор-Ф».
Одно из исключенных удостоверений принадлежит препарату «Дилатренд» (МНН карведилол) от компании Roche, применяющемуся при артериальной гипертензии и ишемии.
Регуляторные решения в отношении лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.
Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:
- «Ямера» (дроспиренон+этинилэстрадиол) РУ — ЛП-004401 от 02.08.2017 г.;
- «Эскинор-Ф» (левоноргестрел) РУ — ЛП-000078 от 10.12.2010 г.;
- «Эрика-35» (ципротерон+этинилэстрадиол) РУ — ЛП-002237 от 19.09.2013 г.;
- «Тригестрел» (левоноргестрел+этинилэстрадиол) РУ — ЛСР-008559/10 от 23.08.2010 г.;
- «Оралкон» (левоноргестрел+этинилэстрадиол) РУ — ЛСР-003705/10 от 04.05.2010 г.;
- «Дилатренд» (карведилол) РУ — П N015353/01 от 14.07.2009 г.;
- «Диеногест + Этинилэстрадиол» (диеногест+этинилэстрадиол) РУ — ЛП-004470 от 19.09.2017 г.;
- «Дейзи-30» (дезогестрел+этинилэстрадиол) РУ — ЛП-004299 от 18.05.2017 г.
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