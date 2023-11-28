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Минздрав может применить...

Минздрав может применить санкции за невнесение изменений в инструкции лекарств

28.11.2023
18:43
Маргарита Грошева
За последние два года многие компании не выполнили рекомендации Минздрава по внесению изменений в инструкции на препараты. Производители связывают это в том числе с высокой стоимостью госпошлины за такие изменения. «ФВ» разбирался, есть ли у Минздрава возможность применить санкции к компаниям, которые не вносят изменения в инструкцию, например, приостанавливать РУ.
Фото: Alexander Grey/Unsplash.com

Только четверть держателей регистрационных удостоверений (РУ) за последние два года выполнили рекомендации Министерства здравоохранения РФ по внесению изменений в инструкцию лекарств. Об этом сообщала главный эксперт Управления экспертизы безопасности лекарственных средств НЦЭСМП Минздрава России Елена Шубникова на конференции «РегЛек».

Такие показатели связывают в том числе и с размером пошлин, которые необходимо заплатить за внесение изменений в РУ.

С 1 января 2026 года непредоставление заявления о внесении изменений в инструкцию по рекомендациям Минздрава в установленный срок будет прямым основанием для приостановления применения ЛП. Это следует из Приказа Минздрава РФ № 615н от 15.09.2022. Но и текущее законодательство потенциально позволяет регулирующим органам применять такие «санкции» к невосприимчивым к их рекомендациям участникам рынка, считают юристы.

Подробнее о том, где и в каком виде закреплены эти нормы, читайте в материале «Игнор в отношениях» в «ФВ» № 28 (1127).

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28.11.2023
Игнор в отношениях
Что грозит компаниям за невыполнение рекомендаций Минздрава об изменениях в инструкции
Фармацевтический вестник №28 (1127) / 2023

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