Минздрав может применить санкции за невнесение изменений в инструкции лекарств

Только четверть держателей регистрационных удостоверений (РУ) за последние два года выполнили рекомендации Министерства здравоохранения РФ по внесению изменений в инструкцию лекарств. Об этом сообщала главный эксперт Управления экспертизы безопасности лекарственных средств НЦЭСМП Минздрава России Елена Шубникова на конференции «РегЛек».

Такие показатели связывают в том числе и с размером пошлин, которые необходимо заплатить за внесение изменений в РУ.

С 1 января 2026 года непредоставление заявления о внесении изменений в инструкцию по рекомендациям Минздрава в установленный срок будет прямым основанием для приостановления применения ЛП. Это следует из Приказа Минздрава РФ № 615н от 15.09.2022. Но и текущее законодательство потенциально позволяет регулирующим органам применять такие «санкции» к невосприимчивым к их рекомендациям участникам рынка, считают юристы.

Подробнее о том, где и в каком виде закреплены эти нормы, читайте в материале «Игнор в отношениях» в «ФВ» № 28 (1127).