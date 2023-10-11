Минздрав намерен исключить антибиотики из стандартов лечения ОРВИ

Министерство здравоохранения разработало новый стандарт лечения у взрослых острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru. Документ может заменить предыдущие рекомендации, которые были приняты более десяти лет назад, пишет «Медицинский вестник».

Ведомство предлагает полностью исключить применение антибиотиков (пенициллинов) широкого спектра действия при лечении ОРВИ. Для сравнения: в предыдущем приказе стандарт предписывал назначать амоксициллин, азитромицин, цефалоспорин, цефоперазон, макролиды и фторхинолоны и др. Кроме того, было разрешено использование ванкомицина (антибиотик гликопептидной структуры).

В проекте приказа прописано использование только противовирусных препаратов, при этом их перечень расширен. Так, Минздрав предлагает добавить «Кагоцел», «Триазавирин», тилорон и «Нобазит» (или «Амизон»). Ранее в список входили «Арбидол», «Ингавирин» и занамивир. В качестве иммуностимуляторов в Минздраве предлагают назначать «Циклоферон» и «Эргоферон». Прежний стандарт регламентировал прописывать для стимуляции иммунитета тилорон и «Анаферон».

В качестве противокашлевых лекарств Минздрав рекомендует назначать «Ренгалин», «Синекод» и «Гликодин», а в качестве антисептика при боли в горле — «Лизобакт». Согласно новому стандарту средняя продолжительность лечения ОРВИ составляет семь дней. Ранее она была равна 15 дням.