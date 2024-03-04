Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минздрав намерен исключить...

Минздрав намерен исключить практику хранения и перевозки из лицензионных требований

04.03.2024
10:29
Коблова Дина
Минздрав предложил исключить практику хранения и перевозки лекарственных средств из лицензионных требований. Условия хранения препаратов будут регулироваться соответствующими правилами хранения.
Фото: Артем Косенок

Минздрав предложил скорректировать лицензионные требования к фармацевтической деятельности, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 547 от 31.03.2022. Проект нормативного акта проходит антикоррупционную экспертизу до 8 марта, общественное обсуждение закончится 16 марта.

Предлагается исключить из лицензионных требований правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов. Вместо них будут применяться правила хранения лекарственных средств.

Аналогичную замену предлагается внести для правил надлежащей дистрибьюторской практики лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Вместо них будут применяться общие правила надлежащей дистрибьюторской практики, утвержденные Евразийской экономической комиссией.

В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать ‎до 1 сентября 2028 года.

Поправки связаны с принятием Федерального закона № 1-ФЗ от 30.01.2024 о гармонизации национального законодательства с правом ЕАЭС. Ранее подобные правки Минздрав предложил внести в порядок выдачи разрешений на онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами и на участие в эксперименте по онлайн-продаже рецептурных препаратов.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.