Минздрав намерен исключить практику хранения и перевозки из лицензионных требований

Минздрав предложил скорректировать лицензионные требования к фармацевтической деятельности, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 547 от 31.03.2022. Проект нормативного акта проходит антикоррупционную экспертизу до 8 марта, общественное обсуждение закончится 16 марта.

Предлагается исключить из лицензионных требований правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов. Вместо них будут применяться правила хранения лекарственных средств.

Аналогичную замену предлагается внести для правил надлежащей дистрибьюторской практики лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Вместо них будут применяться общие правила надлежащей дистрибьюторской практики, утвержденные Евразийской экономической комиссией.

В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать ‎до 1 сентября 2028 года.

Поправки связаны с принятием Федерального закона № 1-ФЗ от 30.01.2024 о гармонизации национального законодательства с правом ЕАЭС. Ранее подобные правки Минздрав предложил внести в порядок выдачи разрешений на онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами и на участие в эксперименте по онлайн-продаже рецептурных препаратов.