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Минздрав предложил изменить...

Минздрав предложил изменить требования к аптекам для доступа к онлайн-продаже лекарств

13.02.2024
11:21
Артем Косенок
Таисия Кубрина
В Минздраве предложили изменить порядок выдачи аптекам разрешений на дистанционную продажу OTC-препаратов и Rx-препаратов в рамках эксперимента. Эти документы приведут в соответствие с ранее принятым федеральным законом.
Фото: jannoon028/Freepik

Минздрав предложил изменить порядок выдачи аптекам разрешений на дистанционную продажу OTC- и Rx-препаратов в рамках эксперимента. Документы приведут в соответствие с ранее принятым федеральным законом. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru. Документ в случае принятия вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Федеральный закон № 1-ФЗ от 30.01.2024 ранее исключил Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов из списка документов, разрабатываемых Минздравом, и требований к оптовым складам.

Поэтому требования этой практики исключают из Правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарств дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки указанных лекарственных препаратов гражданам, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 697 от 16.05.2020. Аналогичные изменения намерены внести и в Положение о порядке проведения эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств. В документе предлагается оставить требование о соответствии аптек «правилам хранения лекарственных средств для медицинского применения».

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