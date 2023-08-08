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Минздрав намерен многократно...

Минздрав намерен многократно увеличить квоты на производство тебаина

08.08.2023
10:01
Артем Косенок
Таисия Кубрина
Минздрав предложил увеличить квоты на ввоз и производство ряда наркотических средств и психотропных веществ. Больше всего вырастет объем производства тебаина — в 23 раза. Также квоты увеличат на фентанил, клобазам и модафинил.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Минздрав подготовил проект постановления правительства об утверждении государственных квот на производство, хранение, ввоз и вывоз наркотических средств и психотропных веществ. Соответствующий документ размещен на портале regulation.gov.ru. Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 2108 от 30.11.2021.  

Больше всего ведомство намерено увеличить квоты на производство в России тебаина — в 23 раза. Количество выпускаемого средства предлагается повысить с 67,1 кг до 1,6 тонн. Также Минздрав намерен увеличить квоты на производство или ввоз фентанила (с 45 до 90 кг) и клобазама (с 20 до 60 кг). Кроме того, квоты вырастут и на ввоз не зарегистрированного в России модафинила (с 17 до 100 кг).

В России тебаин, фентанил и клобазам выпускает Московский эндокринный завод. В отличие от двух последних тебаин входит в состав комбинированного наркотического анальгетика «Омнопон» и отдельно на рынок не выпускается. По данным Росздравнадзора, с 2020 года на рынок вывели только семь серий препарата: одну в 2020 году и по две серии с 2021 по 2023 год ежегодно. 

Клобазам также ввозит компания «Санофи». Он входит в состав транквилизатора «Фризиум», применяемого для лечения повышенной тревожности, а также эпилепсии.

Проект постановления в случае принятия вступит в силу со дня его официального опубликования.

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