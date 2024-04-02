Минздрав намерен отменить отечественные правила надлежащей клинической практики

Минздрав намерен признать утратившим силу приказ № 200н от 01.04.2016 «Об утверждении Правил надлежащей клинической практики», соответствующий проект приказа сейчас находится на стадии общественного обсуждения и проходит антикоррупционную экспертизу.

В случае утверждения приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Документ разработан в связи с гармонизацией национального регулирования с правом ЕАЭС. В рамках гармонизации изменят и ряд других полномочий Минздрава, включая разработку формы выписки из государственного реестра лекарств, а также выдачу разрешений на ввоз незарегистрированных субстанций для разработки лекарств и научных исследований. Под исключение также попали правила надлежащей лабораторной практики, порядок формирования регдосье, правила рационального выбора наименований лекарств и требования к инструкциям.